أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 يونيو 2020 متابعات_ الخليج 365 ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم الأحد الموافق 21 يونيو/حزيران 2020 وهي كالتالي:

تعرف على أسعار الحديد والأسمنت في إقليم حضرموت https://www.elyamnelaraby.com/486720/ تعرف على أسعار بعض أصناف أسماك بحر المكلا https://www.elyamnelaraby.com/486721/ الأمم المتحدة تكشف عن تشكيل عصابي في مناطق الحوثي يقوم بأخذ مبالغ مالية من السكان https://www.elyamnelaraby.com/486740/ التحالف يشن 25 غارة على مواقع وتجمعات حوثية في ردمان بالبيضاء https://www.elyamnelaraby.com/486749/ مسلحون يهاجمون محل صرافة ويصيبون مواطنا في حبان بشبوة Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/486752/ صنعاء.. توقف عمل محطات الكهرباء بشكل جزئي وتهديد بإيقافها كلياً https://www.elyamnelaraby.com/486754/ قوات الجيش تأسر قياديا حوثيا خلال مواجهات في محافظة الجوف https://www.elyamnelaraby.com/486757/ التحالف يقصف تحركات للمليشيا في مجز بصعدة https://www.elyamnelaraby.com/486760/ البرنامج الوطني للإمداد الدوائي يتسلم شحنة جديدة من المستلزمات الطبية لمكافحة كورونا https://www.elyamnelaraby.com/486785/ حضرموت.. تدشين مشروع توفير معدات وأدوات طبية للمراكز الصحية https://www.elyamnelaraby.com/486786/

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