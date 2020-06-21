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البرنامج الوطني للإمداد الدوائي يتسلم شحنة جديدة من المستلزمات الطبية لمكافحة كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 يونيو 2020

البرنامج الوطني للإمداد الدوائي يتسلم شحنة جديدة من المستلزمات الطبية لمكافحة كورونا

متابعات_ الخليج 365

تسلم البرنامج الوطني للإمداد الدوائي بوزارة الصحة العامة والسكان بمدينة سيئون محافظة حضرموت ،اليوم ، مستلزمات طبية وقائية ممولة من الحكومة مخصصة للكوادر الصحية والمصابين بمراكز العزل العلاجي في المحافظات المحررة، وفقا لوكالة سبا الشرعية.

 

 

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و تحتوي الشحنة على قفازات ونظارات وبدلات وقائية للأطقم الطبية وأخرى خاصة بالمرضى بمراكز العزل العلاجي.

 

وعبر وكيل محافظة حضرموت المساعد لشئون مديريات الوادي والصحراء عبد الهادي التميمي ، عن شكره لإهتمام الحكومة بالكادر الصحي من خلال توفير معدات الحماية والوقاية من هذه الجائحة..داعياً المنظمات المانحة إلى تقديم مزيد من الدعم والمساعدة لمجابهة هذا الوباء.

 

فيما أوضح مدير عام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان الدكتور هاني العمودي ،بان جميع الشحنات المستلمة من الجهات المانحة للبرنامج الوطني للإمداد الدوائي بوزارة الصحة التي تمت بمدينة سيئون تم توزيعها لمكاتب الصحة بالمحافظات وفقاً لخطة التوزيع التي أعدها البرنامج الوطني للإمداد الدوائي.

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