شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية العراقية: بغداد تسعى لعلاقات متوازنة مع الجوار تضمن عدم التدخل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �ال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الأحد، أن من أولويات السياسة الخارجية للعراق توسيع التعاون مع دول الخليج. وأكد وزير الخارجية العراقي، أن من أولويات السياسة الخارجية العراقية توسيع التعاون مع دول الخليج ومجلس التعاون الخليجي في شتى المجالات بالأخص الاقتصادية والأمنية. وأوضح أن سياسة العراق مبنية على اعتماد لغة الحوار والتفاهم لبناء علاقات متوازنة تخدم المصالح المشتركة؛ فيما جاء هذا في وقت تتسم سياسة الحكومة الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي بالانفتاح على دول الخليج والولايات المتحدة على السواء.

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