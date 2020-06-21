شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون ينتقمون لخسائرهم بمداهمات مُفزعة والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - كشف تقرير نشرته صحيفة "عكاظ" السعودية، عن إتباع الحوثي في الآونة الأخيرة أسلوبًا غير إنساني أو قانوني؛ للتعويض والرد على خسائرها الميدانية في الجبهات.
ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها، إن الحوثية تكبدت خسائر كبيرة في العتاد والأرواح، من خلال الضربات الجوية التي نفذها التحالف مؤخرًا. شاهد تكملة الخبر في الأسفل
جديد "الخليج 365"
- التحالف يمنع دخول النفط لليمن بطرق غير مباشرة وغطاء دولي على ذلك
- تصريحات في صحف سعودية تقول إستقرار اليمن اولوية
- هادي يبعث تعازيه ويعزي الوزير صالح الجبواني
- وردنا الان منح لقب "بطل العمل" لخمسة اطباء والكرملين يصرح... تفاصيل
وشددت على أن هناك عشرات القتلى في صفوفه لا تزال جثثهم ملقاة في الصحراء والوديان، في الوقت الذي اتجهت فيه الحوثي لتعويض ذلك بالتنكيل بالأسر.
وأشارت إلى أن الحوثية ، شنت حملات اعتقالات ومداهمات مفزعة للمحلات التجارية في محافظة إب؛ بذريعة تحصيل الضرائب ومصادرة الطبعة الجديدة من العملة.
كانت هذه تفاصيل خبر الحوثيون ينتقمون لخسائرهم بمداهمات مُفزعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.