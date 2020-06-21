شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون ينتقمون لخسائرهم بمداهمات مُفزعة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف تقرير نشرته صحيفة "عكاظ" السعودية، عن إتباع الحوثي في الآونة الأخيرة أسلوبًا غير إنساني أو قانوني؛ للتعويض والرد على خسائرها الميدانية في الجبهات.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها، إن الحوثية تكبدت خسائر كبيرة في العتاد والأرواح، من خلال الضربات الجوية التي نفذها التحالف مؤخرًا. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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وشددت على أن هناك عشرات القتلى في صفوفه لا تزال جثثهم ملقاة في الصحراء والوديان، في الوقت الذي اتجهت فيه الحوثي لتعويض ذلك بالتنكيل بالأسر.

وأشارت إلى أن الحوثية ، شنت حملات اعتقالات ومداهمات مفزعة للمحلات التجارية في محافظة إب؛ بذريعة تحصيل الضرائب ومصادرة الطبعة الجديدة من العملة.