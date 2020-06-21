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الحوثيون ينتقمون لخسائرهم بمداهمات مُفزعة

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عدن - ياسمين التهامي - كشف تقرير نشرته صحيفة "عكاظ" ، عن إتباع الحوثي في الآونة الأخيرة أسلوبًا غير إنساني أو قانوني؛ للتعويض والرد على خسائرها الميدانية في الجبهات.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها، إن  الحوثية تكبدت خسائر كبيرة في العتاد والأرواح، من خلال الضربات الجوية التي نفذها التحالف مؤخرًا.  شاهد تكملة الخبر في الأسفل   

 

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وشددت على أن هناك عشرات القتلى في صفوفه لا تزال جثثهم ملقاة في الصحراء والوديان، في الوقت الذي اتجهت فيه الحوثي لتعويض ذلك بالتنكيل بالأسر.

وأشارت إلى أن الحوثية ، شنت حملات اعتقالات ومداهمات مفزعة للمحلات التجارية في محافظة إب؛ بذريعة تحصيل الضرائب ومصادرة الطبعة الجديدة من العملة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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