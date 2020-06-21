شكرا لقرائتكم خبر عن اقامة جبرية على قائد لواء العمالقة والتحالف يفرضها علية والان مع التفاصيل

شاهد تكملة الخبر في الأسفل عدن - ياسمين التهامي - جديد "الخليج 365" التحالف يمنع دخول النفط لليمن بطرق غير مباشرة وغطاء دولي على ذلك تصريحات في صحف سعودية تقول إستقرار اليمن اولوية هادي يبعث تعازيه ويعزي الوزير صالح الجبواني وردنا الان منح لقب "بطل العمل" لخمسة اطباء والكرملين يصرح... تفاصيل Advertisements br /> كشف مصدر عن فرض التحالف الإقامة الجبرية على قائد ألوية العمالقة.

وقال: فرض التحالف الإقامة الجبرية على العميد علي سالم الحسني قائد العمالقة في دولة الامارات.

واضاف:حيث تم منعه من العودة الى اليمن.

واختتم: بعد ان تم إزاحة القائد ابوزرعة المحرمي من الساحل الغربي واتهامه بالنصب والاحتيال على أموال الجرحى والشهداء.

وأشار المصدر إلى أن التحالف يريد إرجاع القائد ابوزرعة المحرمي بدلا عنه وذلك لتمكين طارق صالح من جبهة الساحل الغربي.



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