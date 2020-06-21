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عدن - ياسمين التهامي - يواصل التحالف على اليمن بقيادة السعودية حصاره عبر أعمال القرصنة البحرية الرامية إلى إعاقة وصول سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة، ما أدى إلى زيادة معاناة الإنسان اليمني في شتى مجالات حياته.

ومع انتشار فيروس كورونا المستجد (covid-19) في اليمن وإعلان حالة الطوارئ لمواجهته.. برز لنا مجدداً مسلسل احتجاز السفن النفطية والغذائية من قبل التحالف في محاولة بائسة منه لتوسيع رقعة الإصابة بالفيروس وتفشيه بين اليمنيين. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

جديد "الخليج 365"

التحالف يمنع دخول النفط لليمن بطرق غير مباشرة وغطاء دولي على ذلك

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شركة النفط اليمنية جددت تأكيدها على استمرار تحالف العدوان في احتجاز نحو (21) سفينة نفطية وغاز منزلي بشكل تعسفي ولفترات متفاوتة، بلغت أقصاها بالنسبة للسفن المحتجزة حالياً مدة 83 يوماً.. مطالبة الأمم المتحدة بتحمل المسؤولية الكاملة إزاء هذا الاحتجاز وتداعيات ذلك على الأوضاع الصحية والاقتصادية والمعيشية للمواطنين.

