شكرا لقرائتكم خبر عن تهريب "القات" وواشنطن تضبط بقيمة 100ألف دولار شاهد الصور والتفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ضبطت الجمارك بمطار واشنطن دالاس الدولي أمس الأول شحنة كبيرة من القات للمرة الثالثة هذا العام، وفق ما نقل موقع "باتش".

وذكر بيان أن الكمية المضبوطة بلغت 345 كيلوغرام وكانت قادمة من نيجيريا.وهذه هي الشحنة الثالثة من القات التي يتم اعتراضها في المطار هذا العام. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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وهذه هي الشحنة الثالثة من القات التي يتم اعتراضها في المطار هذا العام.

ووصلت الشحنتان على شكل شحنة من الملابس متجهة إلى عنوان في لونغ آيلاند، نيويورك، وكانتا تحتويان على نباتات مجففة، تبين بعد فحصها أنها قات.

وكان وزن الشحنتين 345.34 كيلوغراما فيما بلغت قيمتهما المالية 000 100 دولار.

وقال تقرير الموقع إنه في 21 مارس، ضبط مسؤولو الجمارك شحنة أخرى من 66 كيلوغرام، تقدر قيمتها بنحو 20 ألف دولار، كما ضبطوا في 8 أبريل شحنة من 390 كيلوغرام بقيمة 155 ألف دولار.

ونقل الموقع عن بيان من كايسي دورست، مدير العمليات الميدانية في مكتب الجمارك وحماية الحدود في بالتيمور، إن "الكمية الأخيرة المحجوزة كبيرة، ويظهر حجزها يقظة ضباط الجمارك وحماية الحدود لاعتراض المنتجات الخطرة التي تهدد مجتمعاتنا".

يذكر أن القات يزرع في اليمن وشرق أفريقيا، ويمضغ لتأثيره المنشط وقد صنفته منظمة الصحة العالمية على أنه عقار مخدر في عام 1980.