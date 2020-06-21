شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن بينها المملكة ودول عربية أخرى .. العلماء يعلنون عن مفاجأة لم تخطر على بآل أحد ... هذة الدول سوف تختفي من خارطة العالم خلال الأيام القادمة بسبب هذة الكارثة ..شاهد ما الذي سيحدث ويزلزل العالم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - نشر عدد من العلماء المختصين في الكوارث الطبيعية ذات الحجم الكبير تقريرا خطيرا نشره موقع هارتون ليزاندي أوضحوا فيه أن كوارث طبيعية ستصيب في قادم الأيام عدد من البلدان وستكون كارثية بحيث تتسبب في إختفاء هذه البلدان من خارطة العالم من بينها مملكة هولندا وجنوب أفريقيا.

كما توقع عدد من العلماء الروس والبريطانيين والفرنسيين اختفاء عدد من البلدان من بينها دول أفريقية ودول أخرى في قارة امريكا الجنوبية.

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وأكد تقرير العلماء أن مملكة هولندا من الدول الأوروبية المعرضة للزوال قريباً؛ وذلك بسبب التغير المناخي الذي يضرب الأرض، حيث إن السبب الأساسي لتوقع العلماء بزوال هذه الدولة هو أن أراضيها تقع على ارتفاع أقل من مستوى سطح البحر؛ ما يجعلها عرضة للغرق أكثر من غيرها.





المملكة ستختفي من على خارطة العالم

ويتوقع العلماء أن أي إعصار قوي مثل إعصار كاترينا قد يكون مهلكاً لهذه الدولة من الفور.

السودان الذي كان من أكبر الدول العربية مساحة سيختفي جزء كبير منه خاصة الجهة الجنوبية التي أعلنت استقلالها قريبا ويرجح العلماء بأنها ستكون أقصر دول العالم عمراً.

تعاني هذه الدولة من حروب أهلية وصراعات داخلية طاحنة، هذا بالإضافة إلى الفقر الشديد الذي يعاني منه سكانها، كما أن ما زاد المصائب على هذه الدولة هي أن جنوبها لم يتفق مع شمالها؛ ما أدى إلى الانفصال، ويا للأسف! فإن هذا الانفصال دمر البنية التحتية لهذا البلد وزاد الفقر والجوع، وانهار تماماً اقتصاد جنوب السودان.

يتوقع العلماء ألا تستمر هذه الدولة أكثر من عشر سنوات قادمة.