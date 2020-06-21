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مسلحون يهاجمون محل صرافة ويصيبون مواطنا في حبان بشبوة

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اليمن العربي ـ شبوة 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 يونيو 2020

مسلحون يهاجمون محل صرافة ويصيبون مواطنا في حبان بشبوة

الخليج 365 ـ شبوة

ذكرت مصادر محلية، أن مجموعة من المسلحين المجهولين هاجموا صاحب محل صرافة في مدينة حبان بمحافظة شبوة.

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وأكدت المصادر إصابة المواطن مسعد علي بن عثيمان، بثلاثة أعيرة نارية في هجوم شنه مسلحون، مشيرين إلى نقله للمستشفى في حالة خطرة.

 

وتفاقمت حالة الانفلات الأمني في مختلف مدن وقرى شبوة، بشكل غير مسبوق، وسط عمليات اغتيال واستهداف للمدنيين وجنود النخبة الشبوانية، كان آخرها اغتيال الجندي بندر هاني جوهر، السبت، في مديرية ميفعة

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