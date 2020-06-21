التحالف يشن 25 غارة على مواقع وتجمعات حوثية في ردمان بالبيضاء

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 يونيو 2020 الخليج 365 ـ خاص شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الأحد، 21/حزيران/2020، سلسلة غارات على مواقع وتجمعات حوثية في محافظة البيضاء وسط اليمن.

Advertisements وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية شنت 25 غارة جوية على مواقع وتجمعات للحوثيين في مديرية ردمان بالمحافظة. وأكدت المصادر أن قتلى وجرحى من مسلحي المليشيا سقطوا جراء القصف الذي تزامن مع تحليق مكثف في أجواء المديرية. وشهدت ردمان، خلال الأيام الماضية، مواجهات عنيفة بين القبائل ومليشيا الحوثي

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