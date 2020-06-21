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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحالف يشن 25 غارة على مواقع وتجمعات حوثية في ردمان بالبيضاء والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 يونيو 2020
الخليج 365 ـ خاص
شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الأحد، 21/حزيران/2020، سلسلة غارات على مواقع وتجمعات حوثية في محافظة البيضاء وسط اليمن.
وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية شنت 25 غارة جوية على مواقع وتجمعات للحوثيين في مديرية ردمان بالمحافظة.
وأكدت المصادر أن قتلى وجرحى من مسلحي المليشيا سقطوا جراء القصف الذي تزامن مع تحليق مكثف في أجواء المديرية.
وشهدت ردمان، خلال الأيام الماضية، مواجهات عنيفة بين القبائل ومليشيا الحوثي
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