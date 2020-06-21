شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالفيديو : ظهور صاروخي ومثير لـ“هند القحطاني” بـ “ذقن وشارب”.. وردة فعل ابنتها بعد رؤيتها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الأحد ، ٢١ يونيو ٢٠٢٠ الساعة ١١:٠٠ صباحاً (الخليج 365_متابعات)

ظهرت هند القحطاني في مقطع فيديو جديد، أثار جدلا واسعا، خاصة وأنها بدت بشكل غير معتاد. وشاركت “القحطاني” الفيديو عبر حسابها على تطبيق “سناب شات”، ضمن تحدي “فلتر الرجل”. Advertisements ظهور مثير لهند القحطاني بـ“ذقن وشارب” وأوضح الفيديو ظهور القحطاني بذقن وشارب مثل الرجال، وطلبت من ابنتها رأيها فأخبرتها بأنها تبدو جميلة.

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