شكرا لمتابعة خبر عن من هو خليفة الشيخ ياسر العواضي الذي نصبه الحوثيين ثمنا لخيانته شاهد من يكون" الاسم والصورة" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر محلية ان جماعة الحوثيين نصبت ماهر علي محمد العواضي شيخا لمشائخ آل عوض في مديرية ردمان بمحافظة البيضاء، خلفا للشيخ ياسر العواضي، كمكافئة لخيانته وتسهيله دخول الحوثيين الى ردمان. وأضافت المصادر أن جماعة الحوثي عقدت اليوم السبت اجتماعا بمن حضر من آل عواض في مديرية ردمان بمركز المديرية ونصبت ماهر العواضي شيخا بدلا عن الشيخ ياسر العواضي. جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: فتاة تحضن أسد وتمضي معه أوقات ممتعة بشكل يومي وعندما حققت رغبتها حدثت لها مفاجأة لم يتوقعها احد الفنانة المثيرة ”نسرين طافش“ تظهر بإطلالة شبه عارية وسط “حوض السباحة” ... شاهدوا جسدها المثير وهي تنثر قطرات الماء على صدرها البارز شاهدوا “قناة mbc” تسرب فيديو من الحلقة الصادمة من “برنامج رامز مجنون رسمي” التي لم يتم اذاعتها في رمضان .. كسر فيها انف “فنانة مصرية شهيرة“ .. وحدثت فيها مفاجأة غير متوقعة لرامز جلال "فيديو" صراع العروش يشتعل داخل “آل سعود”.. الذراع الاستخباراتية لـ”الأمير محمد بن نايف” يقلب الطاولة على “ولي العهد محمد بن سلمان“ لاول مرة ظهور صاروخي لـ”زوجة ملك الاردن“ ... “الملكة رانيا” تخطف الأنظار وكأنها ”حورية من الجنة” وتقهر كل “أميرات الخليج“ ... "صور" Advertisements بالفيديو .. مذيعة MBC “لجين عمران“ تكشف حقيقة زواجها من رجل أعمال إماراتي .. وورطتها مع أطباء التجميل ! مغتصب أطفال الرياض .. مغردون يطلون هاشتاق يتصدر ترند السعودية .. تفاصيل مدهشة أسيل عمران تُثير غضب الشارع السعودي بعد ظهورها في مسلسل “مخرج 7” وكلامها بشأن المثلية.. شاهد ملياردير سعودي يتزوج اجمل نجمة في مسلسل "باب الحارة" ويضع شرطين .. والنجمة توافق على كل شروطه من بينها ترك المسيحية ودخول الاسلام أخيرآ : خادمة نانسي عجرم تحسم الجدل وتعترف أمام القاضي بالعمل الفاضح الذي كان يقوم به زوج نانسي أثناء دخول الشاب السوري فقتله خشية من الفضيحة (تفاصيل) || لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد كما عينت ناصر سواد مدير عام لمديرية ردمان، و ناصر عبدالقوي العواضي مديرا لامن مديرية البيضاء. وكانت مصادر محلية أكدت أمس الأول تعرض الشيخ ياسر العواضي للخيانة وتسهيل دخول جماعة الحوثيين إلى ردمان، من قبل مقربين من ياسر العواضي بينهم ماهر على العواضي أبن عمه، وعلوي الحنشلي العواضي وناصر عبدالقوي سالم العواضي، اولاد عم ياسر العواضي.

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