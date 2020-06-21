شكرا لمتابعة خبر عن مراسل "قناة المسيرة" يكشف عن أفخر ما حصل عليه الحوثيون في منزل ياسر العواضي صور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عرض الحوثيون اليوم أفخرَ ما تم الحصولُ عليه في مواجهات ردمان في البيضاء مع قوات ياسر العواضي المدعومة إماراتيا.

والتقط مراسلُ قناة المسيرة الحوثية، يحيى الشامي، صورة خَاصَّة أمام طقم أكّـد أنه (حديث مدرع وارد الإمارات للعام 2020م).

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وأشَارَ في تغريدة له على تويتر (ساخراً) أنه ثبت بالتجربة أن الوارد الإماراتي للعام ٢٠٢٠م أفضل بكثير من السعودي وزد على ذلك (مدرع جديد) مش مستخدم..

في إشارة إلى أن الدعم الإماراتي الذي شمل (اطقم حديثة مدرعة) التي تلقاها ياسر العواضي لإشعال جبهة عسكرية ضد الحوثيين في البيضاء لم تزود به أي قوات أُخرى مدعومة سعوديا.

وتوعد الشامي في التغريدة بالكشف عن المزيد.. قائلاً: (انتظروا المزيد…)