شكرا لمتابعة خبر عن تنبيه هام : قرار وزاري بعدم التعامل مع اللواء مفرح بحيبح بعد وصوله الى حضرموت وثيقة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حذر مكتب وزارة الصحة العامة بمحافظة حضرموت من التعامل مع ضابط في الجيش كونه في حالة إشتباه بفايروس كورونا .

وجاء في التعميم الهام والعاجل الذي وجهه د.عبدالله مبارك كعيتي ، مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة الى المستشفيات الحكومية والخاصة والتعاونية في المحافظة والمديريات عطفا على خطاب غرفة العمليات المشتركة بالمحافظة لخطورة الوضع الوبائي وتفشي فايروس كورونا عليكم بعدم التعامل مع المريض مفرح محمد علي بحيبح كونه حالة إشتباه بفايروس كورونا وافدة الى محافظة حضرموت الساحل.

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وقال مصدر مطلع ان القائد العسكري التابع للشرعية مفرح بحيبح وصل إلى المكلا ، يعاني من أعراض كورونا ودخل مستشفى الشهيد الجريري للحميات وتم البدء بمعالجته بالاكسجين لكنه رفض المكوث في المستشفى شاردا .