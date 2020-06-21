شكرا لمتابعة خبر عن وردنا الان : الداخلية السعودية توجه قبل قليل نداء عاجل وهام للسعوديين والمقيمين بتنفيذ هذا الامر والالتزام الكلي به بعد عودة الحياة الطبيعية لكافة المدن السعودية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حدثت وزارة الداخلية جميع المواطنين والمقيمين على ضرورة تحميل تطبيقيْ “توكلنا” و”تباعد”، لأهميتهما البالغة في مواجهة هذا الوباء و للحصول على الإرشادات الصحية والتوجيهات، بخصوص فيروس كورونا، مع ضرورة استشعار المسؤولية من قبل جميع المواطنين والمقيمين وأرباب الأعمال، والتقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، والالتزام بالتوجيهات الصادرة من الجهات المختصة.

يذكر أن تطبيق “تباعد” يخدم جميع الأفراد الموجودين في المملكة ومتاح على المتاجر الرسمية حيث يعتمد التطبيق على تقنية البلوتوث، إذ لا يتم فيه تسجيل أي بيانات للمستخدم، أو تحديد موقعه الجغرافي، ومن خلال تقنية البلوتوث سيكون التعامل من جهاز إلى جهاز آخر، لضمان حماية خصوصية المستخدمين، حيث يتعرف التطبيق على مدى القرب من شخص مصاب، وفي حال سجل أحد المستخدمين أنه مصاب بفيروس كورونا، سيرسل التطبيق إشعارات للمخالطين لتنبيههم، كما يمكن للتطبيق تحديد المسافة التي كانت تفصل بين المخالط والمصاب.

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يعد تطبيق “توكلنا” المعتمد من وزارة الصحة، من أحدث الجهود الحكومية التي تهدف إلى مكافحة فيروس “كورونا” المستجد من خلال تقديم معلومات لحظية ومباشرة عن عدد إصابات فيروس “كورونا” في المملكة علاوة على توفير أحدث التنبيهات والأخبار الطبية الصادرة من وزارة الصحة عن الفيروس وانتشاره وسبل الوقاية منه.