شكرا لمتابعة خبر عن شاهد : ولأول مرة والدة “حلا الترك” تكشف عن جنسيتها الحقيقية وتوضح سبب خلعها الحجاب وظهورها بـ”فستان قصير” – فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثارت منى السابر والدة الفنانة البحرينية حلا الترك جدلا واسعا بإطلالة أنثوية مرتدية فستانًا قصيرًا، مع اتخاذ أوضاع عدّها الجمهور “مثيرة”؛ ما عرضها لهجوم بسبب نشر تلك الصور.

وعلقت السابر على الهجوم العنيف الذي تعرضت له مؤكدة أن إطلالتها جاءت طبيعية خاصة وأنها ترتدي ما هو أجرأ من ذلك في حياتها اليومية. مضيفة أنها “سورية ” الأصل وحصلت على الجنسية البحرينية.

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ونشرت السابر مقطع فيديو عبر سناب شات قالت فيه:”هاي أول شيء حابة أتكلم عن الصور اللي انتشرت على السوشيال ميديا.. أولا أنتم أول مرة تشوفوني بلبس هاد الشيء”.

وتابعت: ” بس أنا في حياتي واللي يعرفوني منيح يعرفون أن هذا طريقتي ولبسي مو جديد عليا هذا الشيء بس كانت حصلتلي شوية ظروف كانت لغبطت حياتي شوية وبعدتني عن عاداتي وحياتي”.

وأضافت: “بس أنا بلبس هيك وأقصر من هيك حتى قبل ما حلا تشتهر، كانت هادي طريقتي واللي يقولوا أني كنت محجبة هاد ما كان حجاب أنا بس حبيت أختفي شوية عشان كنت بمر بظروف صعبة كثير، لكن أحب أقول إني الملابس اللي كنت لابساها طبيعية ومو جديدة عليا وهاد طريقتي في كل ملابسي”.