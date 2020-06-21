شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. موكب سيارات ومدرعات يجوب «سقطرى» رافعاً علم دولة أجنبية وكاشفاً زيف شعارات «الإنتقالي» (صور) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جاب اليوم ، موكب سيارات واطقم ومدرعات ، مدن ومناطق محافظة أرخبيل سقطرى، وهو يرفع علم دولة الإمارات، احتفالا بسقوط ال محافظة بيد أبو ظبي .

وقالت مصادر محلية وناشطون بمواقع التواصل الإجتماعي في تصريحات ومنشورات رصدها " أحداث نت " ، أن الموكب الكبير للسيارات والاطقم والمدرعات رفع مكبرات الصوت بهتافات واناشيد وأغاني تمجد وتعظم حكام الإمارات ، وكشف حقيقة دور أبو ظبي في الحرب الدائرة في اليمن منذ أكثر من خمس سنوات، وزيف شعارات المجلس الانتقالي.

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وتداول ناشطون محليون مقطع فيديو يظهر جانب من ذلك الموكب المستفز للشعب اليمني الذي يرفع علم الإمارات ، ويظهر أيضا العلم الإماراتي مرفوع في الطرق والشوارع. .

واعتبر الناشطون ما يجري في سقطرى اليوم ، احتلال إماراتي بدعم سعودي وتنفيذ مليشيات مرتزقة .

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واعادوا إلى الأذهان تصريحات مسؤولين اماراتيين خلال إفشال رئيس الوزراء السابق الدكتور أحمد عبيد بن دغر، لمخطط احتلال أرخبيل سقطرى، والتي ادعت أن سقطرى إماراتية وان الحكومات اليمنية المتعاقبة لم تزرها ولم تذكرها بأي مشروع .

وأكد الناشطون في سياق منشوراتهم وتعليقاتهم التي رصدها " أحداث نت "، أن احتفال الإمارات ورفع علمها في سقطرى ، كشف زيف شعارات المجلس الانتقالي المدعوم من ابو ظبي، التي تتحدث عن فك ارتباط واستعادة الدولة .

وقالوا إن أبو ظبي سعت بكل الوسائل للوصول إلى سقطرى التي لم يصلها الحوثي ، لتنفذ مخطط السيطرة عليها، في ظل صمت وتهاون غريبين من قبل الشرعية الدستورية.

هذا وكان محافظ محافظة أرخبيل سقطرى رمزي محروس، قد أصدر مساء أمس ، بياناً هاماً بشأن سقوط المحافظة بيد مليشيات الانتقالي المدعومة إماراتياً.

وهدد المحافظ محروس في أول بيان له عقب استيلاء المليشيات المتمردة على عاصمة الأرخبيل، الانتقالي وداعميه بعدم الصمت تجاه ما جرى .

وقال "أن سقطرى لن تقبل بميليشيا العبث وداعميها ولن يسلم السقطريون أرضهم وسيكون لكل مقام مقال".

وأكد محافظ سقطرى، أن كل شبر من سقطرى يرفض الوصاية والعبث وستبقى سقطرى شامخة ابية حرة بكل أهلها الطبين الشرفاء".

نص البيان :

تتعرض محافظة أرخبيل #سقطرى لفوضى عارمة تقوم بها ميليشيا الانتقالي المدعومة اماراتيا.

هاجمت هذه الميليشيات على مدى اسابيع ماضية معسكرات ومؤسسات الدولة وأسقطتها ثم اجتاحت صباح هذا اليوم الجمعة (امس) مدينة حديبوه عاصمة المحافظة بما سيطرت عليه من معسكرات الدولة من اسلحة وترسانة كبيرة وسيطرت على ادارة الأمن وادارة المحافظة بقوة السلاح.

لن تقبل سقطرى بميليشيا العبث وداعميها ولن يسلم السقطريون أرضهم وسيكون لكل مقام مقال، وكل شبر من سقطرى يرفض الوصاية والعبث وستبقى سقطرى شامخة ابية حرة بكل أهلها الطبين الشرفاء.

تعرضنا ومعنا اهالي سقطرى لخذلان وصمت مريب ممن ننتظر منهم النصرة والمؤازرة والوقوف معنا لكن ذلك لن يفت في عضدنا ونستمد صلابتنا وقوتنا من الله ثم من عدالة قضيتنا وحقنا الواضح والجلي.

تحية وشكر لابناء سقطرى بكل شرائحهم ولرجال الجيش والأمن الشرفاء الذين دافعو ولا زالو عن كرامتهم وأعراضهم.

رمزي أحمد سعيد محروس محافظ محافظة أرخبيل سقطرى