شكرا لمتابعة خبر عن الجيش الوطني : يأسر قيادي حوثي بارز مع مرافقيه في الجوف (الاسم والتفاصيل) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أسرت القوات الحكومية اليمنية، السبت 20 يونيو/ حزيران 2020م، قيادياً حوثياً مع مرافقيه، في جبهة الجوف، على الشمال الشرقي من العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيون.

وقال مصدر عسكري ميداني لدى القوات الحكومية، إن قواتهم المسنودة من المقاومة الشعبية تمكنت من أسر قيادي حوثي يدعى "أبو نبيل المداني"، خلال تقدمها في جبهات الاقشع بمنطقة الجوف.

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وذكر المصدر بأن "المداني" الذي عينته جماعة الحوثي مشرفا لمنطقة الأقشع، وقع في الأسر مع جميع مرافقيه. وأشار إلى أن المواجهات مستمرة بين قواتهم وجماعة الحوثي ، وان خسائر فادحة مُنيت بها جماعة الحوثي خلال الساعات الماضية.

وكان قيادي حوثي يدعى "صادق الردفاني"، وهو مسؤول تحشيد أبناء محافظة مأرب مع جماعة الحوثي ، لقي مصرعه امس السبت وعدد من مرافقيه في كمين بمفرق الجوف.

وذكر مصدر عسكري أن وحدات تابعة للقوات الحكومية والمقاومة كانت قد نصبت الكمين في أحد مواقعها المحاذية للخط الرابط بين مفرق الجوف ومدينة الحزم.