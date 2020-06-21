شكرا لمتابعة خبر عن الشيج علي سالم الحريز ي : بعد سيطرة مليشيا الانتقالي على سقطرى .. جاهزون للمواجهة إذا كانت المهرة الهدف القادم للتحالف فـ’’اليمنيون مستعدون للقتال ليلا ونهارا ’’ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الشيج علي سالم الحريزي، وكيل محافظة المهرة السابق، والقيادي في المجلس الوطني الجنوبي للإنقاذ “إن السعودية هي المسؤولة الأولى ورأس الحربة في إحتلال المحافظات الجنوبية”.

وأضاف الحريزي، أن من سيحكم ويدير جزيرة سقطرى، بعد اقتحام مليشيات “الانتقالي الجنوبي” التابعة للإمارات، مدينة حديبو ع الجزيرة، ستكون من قبل مندوب الاحتلال الإماراتي خلفان المزروعي.

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

فتاة تحضن أسد وتمضي معه أوقات ممتعة بشكل يومي وعندما حققت رغبتها حدثت لها مفاجأة لم يتوقعها احد

الفنانة المثيرة ”نسرين طافش“ تظهر بإطلالة شبه عارية وسط “حوض السباحة” ... شاهدوا جسدها المثير وهي تنثر قطرات الماء على صدرها البارز

شاهدوا “قناة mbc” تسرب فيديو من الحلقة الصادمة من “برنامج رامز مجنون رسمي” التي لم يتم اذاعتها في رمضان .. كسر فيها انف “فنانة مصرية شهيرة“ .. وحدثت فيها مفاجأة غير متوقعة لرامز جلال "فيديو"

صراع العروش يشتعل داخل “آل سعود”.. الذراع الاستخباراتية لـ”الأمير محمد بن نايف” يقلب الطاولة على “ولي العهد محمد بن سلمان“

لاول مرة ظهور صاروخي لـ”زوجة ملك الاردن“ ... “الملكة رانيا” تخطف الأنظار وكأنها ”حورية من الجنة” وتقهر كل “أميرات الخليج“ ... "صور"

بالفيديو .. مذيعة MBC “لجين عمران“ تكشف حقيقة زواجها من رجل أعمال إماراتي .. وورطتها مع أطباء التجميل !

Advertisements

مغتصب أطفال الرياض .. مغردون يطلون هاشتاق يتصدر ترند السعودية .. تفاصيل مدهشة

أسيل عمران تُثير غضب الشارع السعودي بعد ظهورها في مسلسل “مخرج 7” وكلامها بشأن المثلية.. شاهد

ملياردير سعودي يتزوج اجمل نجمة في مسلسل "باب الحارة" ويضع شرطين .. والنجمة توافق على كل شروطه من بينها ترك المسيحية ودخول الاسلام

أخيرآ : خادمة نانسي عجرم تحسم الجدل وتعترف أمام القاضي بالعمل الفاضح الذي كان يقوم به زوج نانسي أثناء دخول الشاب السوري فقتله خشية من الفضيحة (تفاصيل)

|| لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد

وأوضح الحريزي بالقول: الدور القادم للتحالف سيأتي علينا في المهرة، ونحن نتجهز ليلا ونهارا لمواجهته”. مبينا أن أحرار المهرة سيلحقون الهزائم بقوات ومليشيات الاحتلال الإماراتي والسعودي، وأن اليمنيون مستعدون للقتال معنا وفق تعبيره .

وأعتبر الشيخ الحريزي، أن السعودية هي من عمقت المشاكل ووسعت ثقافة الاقتتال في كافة المحافظات الجنوبية، تحت مسمى “الشرعية”، بحسب قناة الجزيرة.

وأوضح أن السعودية والإمارات لا تريد أن تقاتل بجيوشها، وقامت بتأسيس مليشيات ممن بعض المناطق، وقامت بتمويلها وتسليحها، لتحقيق مصالحها الاقتصادية في اليمن.

لافتا إلى أن تحالف دعم “الشرعية” انتهى منذ دعم السعودية والإمارات دخول مليشيات الانتقالي مدينة حديبو، وكافة المدن اليمنية.