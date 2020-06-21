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صنعاء - ياسمين الخيامي - جماعة الحوثي تقتحم منزل الشيخ ياسر العواضي وانفجارات عنيفة تهز مديرية ردمان وتدخل من طيران التحالف ومدفعية الجيش..وهكذا كانت النتيجة

2020/06/21 الساعة 06:30 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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