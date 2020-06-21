شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد : بث مباشر لظاهرة كسوف الشمس الطبيعية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تشهد الدول العربية، الأحد، 21 يونيو/ حزيران، كسوفا جزئيا للشمس يمكن رؤيته من كل الدول العربية عدا معظم المغرب وموريتانيا، في حين يُرى ككسوف حلقي في أجزاء من الدول أخرى مثل السعودية واليمن وسلطنة عمان.

مركز الفلك الدولي، نشر تسجيلا مباشرة للحدث على قناته على يوتيوب، موضحا أن الكسوف الحلقي للشمس يحدث عندما يقع القمر بين الأرض والشمس ويكون قطره الظاهري أصغر من قطر الشمس الظاهري بقليل، فيحجب الشمس ويبقى منها قطعة محيطة بالقمر على شكل حلقة مضيئة، ولذلك يسمي بالكسوف الحلقي.

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وبالنسبة للدول العربية فإن المناطق التي ستشاهد الكسوف الحلقي تقع داخل شريط ضيق يبدأ من جنوب السودان ويكون عرضه هناك 65 كيلومترا ويتجه شرقا ويستمر بالتناقص ليمر فوق اليمن ثم السعودية ثم سلطنة عمان، ويصبح عرضه في شرق السلطنة 33 كيلومتر فقط! وفي حين أن أجزاء من هذه الدول ستشهد الحدث ككسوف حلقي، فإن باقي أجزاءها وباقي الدول العربية ستشهده ككسوف جزئي.