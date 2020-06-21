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عدن - ياسمين التهامي - طفلة تبكي دماً بدل الدمع.. حالة طبية نادرة تربك الأطباء وهذه أسبابها

كشف علماء من معهد الهند للعلوم الطبية في نيودلهي، تفاصيل ظاهرة طبية غريبة ونادرة لـ طفلة تبكي دماً، ما جعل الأطباء في حيرةٍ من أمرهم.

وبحسب تقريرٍ لموقع “ساينس ألرت”، فإن هذه الحالة الطبية، التي رصدت لدى فتاة هندية تبلغ 11 عاماً، تُعرف باسم “هيمولاكاسكا”.

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جديد اب برس

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ونقل الموقع عن والدة الطفلة، قولها: “كانت نوبات الدموع الدموية حدثاً يومياً خلال الأسبوع الماضي، وتكون بدون ألم”.

وأضافت الأم أن “الدماء تتدفق فجأة إلى أسفل وجنتي الطفلة لعدة دقائق، مرتين إلى ثلاث مرات كل يوم”.

لافتةً إلى أن الأطباء، أجروا عدداً من الفحوصات لمعرفة السبب لكن دون جدوى، إذ ليس للطفلة تاريخ من المرض أو الصدمات، فيما تبين أن غدد الدموع لديها سليمة.

ولفت التقرير الطبي إلى أنه “رغم ندرة هذه الحالة الطبية، إلا أن هناك حالات سابقة”.

وعلق الأطباء على هذه الحالة، قائلين “من الممكن أن تكون الهرمونات تلعب دوراً في بعض الحالات على الأقل”.

موضحين أن “هذه الدموع يمكن أن تختفي فجأة كما ظهرت أول مرة دون أن تكون سبباً للقلق”.

تسرب الدم

وكانت دراسة أجريت عام 1991 لاختبار الدم الخفي في دموع 125 متطوعًا أصحاء، وجدت آثارًا للدم في ما يقرب من خُمسهم، وفي أغلب الأحيان خلال الدورة الشهرية.

فيما يعتقد الخبراء أن بعض الأدوية يمكن أن تسبب أيضاً تسرب الدم إلى الغدد الدمعية.

والجدير بالذكر أن عدة دول عربية شهدت حالات مماثلة لهذه الحالة، منها المغرب وتونس ومصر، والمثير أن جميع هذه الحالات ظهرت لدى الإناث.