جمال مُحسن: حضرموت نجحت فى الإدارة الذاتية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 يونيو 2020

قال الدكتور جمال مُحسن، رئيس تحرير موقع الخليج 365، تعليقاً على اتهام المجلس الانتقالي بأنه قام بالتجاوز وأعلن الإدارة الذاتية، إن محافظة مثل مأرب منذ 2015 وهى تدير شئونها “ذاتياً”، وهذا الاتجاه أعلن عنه مؤتمر الحوار الوطني، فى وقت سابق من الأيام، لافتاً إلى أنه مطلب أساسي ورئيسي للكثير من المناطق المحرومة من الاختصاصات. ولفت مُحسن، خلال لقائه عبر فضائية الحدث، إلى نجاح محافظة حضرموت فى تجربة الإدارة الذاتية، حيث جاء إعلان الإدارة الذاتية لعدد من المحافظات بسبب فشل الحكومة فى المواجهة، مُضيفاً أنه بالتحدث عن فشل اتفاق الريا، فإن نائب رئيس الوزراء “الموقع على الاتفاق” متواجد داخل عدن ويدير عدد كبير من الملفات الهامة، من بينها ملف فيروس كورونا. وتابع مُحسن “قبل اتهام المجلس الانتقالي بأي شئ، علينا تحليل الأحداث، لنري من السبب فى عرقلة تنفيذ اتفاق الرياض”، مُضيفاً أن اتفاق الرياض واضح ولا يتجزأ، ويتم تحت رعاية المملكة العربية السعودية، وهى مصدر ثقة لكافة الأطراف. واستكمل رئيس تحرير الخليج 365، أن هناك عدد كبير من الجنود لم يتسلموا رواتبهم، من بينهم النخبة الشبوانية، واتفاق الرياض ينص على عملية تنظيم الرواتب، مُشيراً إلى أن اتفاق الرياض ينص أيضاً على جوانب اقتصادية، حيث ينص الاتفاق على إعادة تشكيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وهيئة مكافحة الفساد. وأشار مُحسن إلى أن المجلس الانتقالي يؤكد على التزامه باتفاق الرياض، وأن ما حدث من تسريب من وكالة رويترز، فهو غير حقيقي، لافتاً إلى مناشدات الشعب اليمني المستمرة لكافة القوي السياسية من أجل إيقاف العبث داخل الأراضي اليمنية.

