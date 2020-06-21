مُحسن يُجيب.. لماذا لم ينجح اتفاق الرياض؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 يونيو 2020

قال الدكتور جمال محسن، رئيس تحرير موقع الخليج 365، إن اتفاق الرياض لم يأتي إلا بعد وضوح الصورة كاملة أمام التحالف العربي، وتحرير عدد من المناطق خلال 5 أشهر، وهى المناطق الجنوبية، على الرغم من وجود مناطق أخرى لازالت تحت قبضة المليشيا الحوثية.

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وأضاف مُحسن، خلال لقائه عبر فضائية الحدث، أن اتفاق الرياض له فترة زمنية مُحددة، حيث أن الفقرة الأولى داخل الاتفاق السياسي والعسكري؛ انتقال الحكومة إلى عدن، وهذا ما تم بالفعل، بعد سماح المجلس الانتقالي لرئيس الحكومة الانتقال إلى عدن، ولكن بنود الاتفاق الأخري، وأهمها تشكيل الحكومة، لم تتم.

وأشار رئيس تحرير موقع الخليج 365، أن هناك بنود مُحددة ومُعلنة أمام الجميع، لكن هناك تخاذل فى التنفيذ، مُضيفاً أن الاتفاق من أجل توجه كل القوات نحو عدو واحد، وهو مليشيا الحوثي، فالآن نجد محافظة البيضاء يواجهون الحوثيين، فى ظل توجه القوات التابعة للحكومة ومعهم قوات الانتقالي؛ تتجه إلى حسم المعركة فى عدن فقط، مؤكداً أن ذلك يُعرقل اتفاق الرياض.

واستكمل مُحسن، “ننتقل إلى محافظة شبوة، فعندما كان هناك تشكيل عسكري من النخبة الشبوانية، يعملون على حماية المحافظة، وجدنا اعتداء عليهم”، لافتاً إلى أن اتفاق الرياض كان يتحدث عن اتجاه كافة القوات العسكرية إلى المعسكرات لعودة الحياة إلى طبيعتها مرة أخري.