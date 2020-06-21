العميد سريع: أكثر من 450 غارة سعودية على سبع محافظات يمنية

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء كشف متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع، السبت، تصعيد قوى العدوان السعودي الأمريكي وعدد الغارات الجوية خلال الأسبوع الماضي. وأوضح العميد سريع أن قوى العدوان شنت خلال الأسبوع المنصرم أكثر من 25 عملية هجومية وتسلل توزعت على جبهات مارب والجوف والساحل وصعدة والبيضاء والحدود. ولفت سريع إلى أن غارات طيران العدوان خلال الأسبوع الماضي بلغت أكثر من 450 غارة توزعت على مارب والجوف وصنعاء وعمران وصعدة وحجة والبيضاء والحدود. وذكر أن إجمالي غارات العدوان وعملياته العدائية من تاريخ 9 أبريل حتى اليوم بلغت أكثر من 170 عملية هجومية وتسلل وأكثر من 2491 غارة.

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