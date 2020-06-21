نائب وزير الخارجية اليمني يحذر من مخطط كارثي لحزب الإصلاح في مأرب

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

حذر نائب وزير الخارجية اليمني، حسين العزي، من المخطط الذي يجري الاعداد له في محافظة مأرب.

وأشار العزي في منشور له على صفحته بالتويتر رصدها موقع “الخليج 365” الى أن حزب الإصلاح يخطط لأن تكون محافظة مأرب بؤرة للمتطرفين ومنطلقا للأعمال الإرهابية والتخريبية وعامل تهديد لسكينة المواطن اليمني والسلم والامن الدوليين، مؤكداً أن الهدف من هذا المخطط هو التبرير لإستجلاب المزيد من التدخلات الأجنبية الى اليمن .

ووجه نائب الوزير اليمني نصيحة للعقلاء في جماعة الإحوان (حزب الإصلاح) الى التدخل الفوري والعملي من أجل الكف عن سياسة الحزب الكارثية، مبيناً ان أبطال الجيش واللجان الشعبية والشرفاء من أبناء المحافظة لن يسمحوا بتمرير هذا المخطط على الإطلاق.