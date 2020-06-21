اعتقالات طال مسؤول في حكومة هادي بسقطرى

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – سقطرى

اعتقلت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، مساء السبت، عدد من القيادات الموالية لهادي بينهم قائد معسكر القوات الجوية في سقطرى، العقيد عبدالرحمن الزافني.

جاء ذلك بعد ساعات من اعلان الانتقالي، الإدارة الذاتية على المحافظة التي أحكم سيطرته عليها عقب سيطرته على معسكر القوات الخاصة التابع لحكومة هادي في مدينة حديبو المركز الرئيسي للمحافظة.

وأقر مسؤولون في حكومة المرتزقة، بسيطرة الانتقالي على كامل محافظة سقطرى، وكتب المرتزق علي العمراني على “تويتر”، قائلاً: “بعد سقطرى .. الصبر تجاوز كل الحدود”.

من جانبه توعد وزير خارجية هادي، محمد الحضرمي، بإن التصعيد الأخير في سقطرى سيضاف إلى قائمة انتهاكاته التي سيحاسب عليها.