شكرا لمتابعة خبر عن الشيخ علي سالم الحريزي : السعودية والإمارات هما من يحتل أرخبيل سقطرى والشرغية تشرعن تواجدهما في اليمن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد الشيخ علي سالم الحريزي وكيل محافظة المهرة السابق أن السعودية والإمارات هما من يحتلان أرخبيل سقطرى مطالباً كافة أبناء اليمن بالوقوف أمام مشاريع الإحتلال وأدواته.

وقال الشيخ الحريزي في تصريحات تلفزيونية رصدها "المهرة بوست" أن أحداث سقطرى كشفت ما يخفيه التحالف وأظهرت "الخيط الأبيض من الخيط الأسود وأن ما يفعله التحالف في اليمن هو "احتلال."

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وأعتبر الشيخ علي سالم الحريزي أن السعودية والإمارات هما من تحتلان جزيرة أرخبيل سقطرى موضحاً أن مليشيا الانتقالي ليسوا سوى أدوات تحركها السعودية والإمارات وهي صنعتهم وهي من تأمرهم .

وأوضح الشيخ علي سالم الحريزي أن أبناء المهرة تحدثوا منذ العام 2017 عما يفعله الاحتلال السعودية، مؤكداً أن السعودية والإمارات دولتان محتلتان وأنهما يحتلان الأراضي اليمنية.

وقال الحريزي إن "دول الجوار التي أعتدت على الشعب اليمني منذ خمس سنوات وتمارس القتل والتدمير في كل المحافظات اليمنية شماله وجنوبه."

وأضاف أن ما يسمى بـ"التحالف العربي" دمر اليمن في كل الجوانب الاقتصادية والمعيشية والإنسانية، ولم يبالي بعلاقات الأخوة والجوار.

واستطرد بقوله أن التاريخ يعيد نفسه مشيراً إلى الغزو البرتغالي لجزيرة أرخبيل سقطرى، وقال الحريزي "سقطرى حررت من قبل قبائل المهرة، وقتل كثير من قبائل المهرة في سقطرى أبان الغزو البرتغالي، واليوم السعودية والإمارات تحتل سقطرى."

وأشار الشيخ الحريزي إلى أن القوات السعودية هي من سلمت النقاط للانتقالي. وشدد الشيخ الحريزي أن سقطرى ستظل محافظة يمنية، وأن سقطرى بها رجال وأنها ستكون لأهلها وأن ما يحدث يحتاج إلى الوقت وستحرر من المحتلين السعوديين والإماراتيين وأدواتهم.

ووجه الشيخ الحريزي رسالة لأبناء سقطرى مؤكداً وقوفهم مع أبناء الجزيرة المسلمة . وقال "سنقدم لأهلنا في سقطرى كل ما نستطيع، ولنا أساليب وطرق خاصة فينا."

وأكد الحريزي أن ارخبيل سقطرى لاتعني أبناء سقطرى والمهرة لوحدهم، مضيفاً أن سقطرى محافظة يمنية وأن مسؤولية تحريرها تقع على عاتق أبناء الشعبو وكل أحرار اليمن،مؤكداً أن المحتل سيدفع الثمن الغالي.

وحمل الشيخ علي سالم الحريزي الحكومة الشرعية المسؤولية وأن وجودها حالياً هي لشرعنة الإحتلال. وقال "فقدنا الثقة في الحكومة الشرعية وهي سبب فيما سيحصل والضحايا الذين يسقطون تتحمل مسؤوليتهم الشرعية."

وأشار إلى أن قوات الواجب السعودي آتت إلى سقطرى لتساعد الاحتلال الإماراتي للجزيرة ، مؤكداً إن السعودية هي رأس الحربة والتي تدير الإمارات ومليشياتها وبالتالي من العيب أن نستنجد بمحتل.