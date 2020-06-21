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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل ..السفارة اليمنية في الرياض تفتح ابوابها غدا الاحد وتوضح طبيعة الاجراءات للمعاملات القنصلية ومواعيد الحجز واستلام الجوازات للمعاملات السابقة ( صورة ) 2020/06/21 الساعة 12:07 صباحاً (الخليج 365)

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