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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القوات الشرعية تشن هجوماً واسعاً على مليشيا الحوثي في جبهة نجد العتق والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
شنّت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية، اليوم، هجوماً واسعاً على مواقع تتمركز فيها مليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة نجد العتق بمديرية نهم شرقي صنعاء.
وقال مصدر عسكري وفقا للمركز الاعلامي للقوات المسلحة، إن أبطال الجيش الوطني والمقاومة خاضوا معارك ضد المليشيات الانقلابية من ساعات الصباح الأولى وحتى ظهر اليوم تكبدت فيها الأخيرة خسائر فادحة في العتاد والأرواح.
وأوضح أن الهجوم تزامن مع غارات لطيران تحالف دعم الشرعية استهدفت تعزيزات ومواقع للمليشيات الحوثية في منطقة نجد العتق، وأسفرت عن تدمير عربة مدرعة وعدد من الآليات.
كما استهدفت مدفعية الجيش الوطني تجمعات وتعزيزات لمليشيات الحوثي الإرهابية في سلسلة جبال صلب ومنطقة الجفرة القريبة من مفرق الجوف، وأسفر القصف عن قتلى وجرحى من المليشيات وتدمير آليات ومعدات.
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