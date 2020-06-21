شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بدء فحوصات الـ"بي سي آر" لليمنيين العالقين في السودان تمهيدا لنقلهم لليمن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 يونيو 2020 متابعات_ الخليج 365 بدأ فريق طبي من المعمل القومي التّابع لوزارة الصّحة السّودانية بأخذ عيّنات خاصة بفحوصات فيروس كورونا لليمنيين العالقين في السودان، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.

Advertisements وتأتي هذه الإجراءات تمهيدا لنقل العالقين الى اليمن وستستمر الفحوصات حتى إجلاء جميع العالقين في السودان. وكان سفير اليمن في الخرطوم عمر المداوي أشاد بتعاون وزارة الصحة السودانية وتجاوبها مع طلب السفارة لاجراء الفحوصات للعالقين اليمنيين مجاناً.

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