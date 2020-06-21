مسام يتلف ألف و 13 لغم وقذيفة وعبوة ناسفة في باب المندب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

قام مشروع "مسام" لنزع الألغام في اليمن التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بإتلاف وتفجير نحو ألف و 13 لغم وقذيفة غير منفجرة وعبوة ناسفة زرعها الحوثيون في منطقة باب المندب بالساحل الغربي لليمن، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.



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وأوضح مدير عام المشروع أسامة القصيبي لمكتب مسام الإعلامي، أن عملية الإتلاف شملت 340 لغما أرضيا و 646 قذيفة وذخيرة غير منفجرة .. منوها بأن عملية الإتلاف التي نفذها الفريق 30 الخاص بجمع القذائف تعد العملية رقم 19 ليصل إجمالي عمليات الإتلاف التي نفذها مشروع مسام إلى 63 عملية إتلاف وتفجير في اليمن.

وبلغ إجمالي ما نزعته فرق مسام منذ انطلاق المشروع حتى الآن نحو 170 ألف لغم وذخيرة غيرة منفجرة، فيما بلغت مساحة الأراضي اليمنية التي قامت فرق المشروع بتطهيرها وتأمينها 10.648.279 مترا مربعا.