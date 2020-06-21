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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 يونيو 2020
عدن - الخليج 365
ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم السبت الموافق 20 يونيو 2020 وهي كالتالي :
التحالف يستهدف بأكثر من غارة معسكر كهلان في مدينة صعدة
https://www.elyamnelaraby.com/486590
اليمن على خارطة تدخلات تركيا بترحيب ودعم من الإخوان
https://www.elyamnelaraby.com/486595/
أردوغان يستغل خيانة إخوان ليبيا واليمن لتوسيع نفوذه
https://www.elyamnelaraby.com/486603/
مقتل قيادي حوثي بارز بكمين شرق العاصمة صنعاء
https://www.elyamnelaraby.com/486604
المشتركة تصد هجوما حوثيا في الحشا بالضالع
https://www.elyamnelaraby.com/486609/
مليشيا الحوثي تستهدف الفازة بالتحيتا جنوب الحديدة
https://www.elyamnelaraby.com/486621/
الإفراج عن الدفعة الثانية من الصيادين اليمنيين المحتجزين بأرتيريا بوساطة إماراتية
https://www.elyamnelaraby.com/486622/
إب..زوج يقتل زوجته وعمه ويصيب شقيقه وزيادة جرائم السرقات
https://www.elyamnelaraby.com/486636/
إختفاء عقار "ديكساميتازون" في إب بعد إعلان بريطانيا إستخدامه في علاج كورونا
https://www.elyamnelaraby.com/486637/
قتلى وجرحى من المليشيات إثر هجوم للقوات الحكومية بنجد العتق شرق صنعاء
https://www.elyamnelaraby.com/486649/
الفلكي الجوبي: يوم غد كسوف كلي للشمس على اليمن: "ساعة يصير فيها النهار ليلاً"
https://www.elyamnelaraby.com/486651
البحسني يوجه قيادة قوات خفر السواحل برفع جاهزيتها لحماية المواطنين في السواحل
https://www.elyamnelaraby.com/486659/
قيادي بالانتقالي الجنوبي يعلن السيطرة على آخر معسكرات الإخوان بعاصمة سقطرى
https://www.elyamnelaraby.com/486661/
علاقة أردوغان بالسياسيين اليمنيين .. توكل كرمان أنموذجاً
https://www.elyamnelaraby.com/486669/
اللواء السقطري يؤكد حرص الإنتقالي على تطبيع الحياة في أرخبيل سقطرى
https://www.elyamnelaraby.com/486677/
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