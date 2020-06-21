أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 يونيو 2020 عدن - الخليج 365 ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم السبت الموافق 20 يونيو 2020 وهي كالتالي :

التحالف يستهدف بأكثر من غارة معسكر كهلان في مدينة صعدة https://www.elyamnelaraby.com/486590 اليمن على خارطة تدخلات تركيا بترحيب ودعم من الإخوان https://www.elyamnelaraby.com/486595/ أردوغان يستغل خيانة إخوان ليبيا واليمن لتوسيع نفوذه https://www.elyamnelaraby.com/486603/ مقتل قيادي حوثي بارز بكمين شرق العاصمة صنعاء https://www.elyamnelaraby.com/486604 المشتركة تصد هجوما حوثيا في الحشا بالضالع https://www.elyamnelaraby.com/486609/ مليشيا الحوثي تستهدف الفازة بالتحيتا جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/486621/ الإفراج عن الدفعة الثانية من الصيادين اليمنيين المحتجزين بأرتيريا بوساطة إماراتية https://www.elyamnelaraby.com/486622/ Advertisements إب..زوج يقتل زوجته وعمه ويصيب شقيقه وزيادة جرائم السرقات https://www.elyamnelaraby.com/486636/ إختفاء عقار "ديكساميتازون" في إب بعد إعلان بريطانيا إستخدامه في علاج كورونا https://www.elyamnelaraby.com/486637/ قتلى وجرحى من المليشيات إثر هجوم للقوات الحكومية بنجد العتق شرق صنعاء https://www.elyamnelaraby.com/486649/ الفلكي الجوبي: يوم غد كسوف كلي للشمس على اليمن: "ساعة يصير فيها النهار ليلاً" https://www.elyamnelaraby.com/486651 البحسني يوجه قيادة قوات خفر السواحل برفع جاهزيتها لحماية المواطنين في السواحل https://www.elyamnelaraby.com/486659/ قيادي بالانتقالي الجنوبي يعلن السيطرة على آخر معسكرات الإخوان بعاصمة سقطرى https://www.elyamnelaraby.com/486661/ علاقة أردوغان بالسياسيين اليمنيين .. توكل كرمان أنموذجاً https://www.elyamnelaraby.com/486669/ اللواء السقطري يؤكد حرص الإنتقالي على تطبيع الحياة في أرخبيل سقطرى https://www.elyamnelaraby.com/486677/

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