السيد الحوثي يوجه بإطلاق سراح المغرر بهم بردمان والسعودية تقصف انتقاماً لحليفها

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – البيضاء

في الوقت الذي يكثف فيه طيران العدو السعودي غاراته على مديرية ردمان بمحافظة البيضاء رداً على هزيمة احد حلفائها، وجه قائد الثورة السيد عبدالملك الحوثي قائد الثورة والمجلس السياسي الأعلى، اليوم السبت بإطلاق سراح المخدوعين المتورطين في أحداث فتنة مديرية ردمان .

وقالت القيادة الثورية في رسالة إلى وجهاء ورجال قبائل ردمان “قدمتم اليوم النموذج المشرف والمعبر عن أصالة القبيلة اليمنية وهو المتوقع منكم”.

وأوضحت السلطة المحلية خلال لقاء مع مشايخ وأعيان المديرية، أن عملية الإفراج تأتي تقديراً للدور الإيجابي والعقلاني الذي لعبته قبائل ردمان في إخماد الفتنة.

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فيما عبرت قبائل ردمان عن الشكر لقائد الثورة والمجلس السياسي الأعلى لوقوفهم إلى جانبهم ومساندتهم في إخماد الفتنة وتجنيب المديرية شر الصراع.

وثمن وجهاء ومشايخ ردمان، عالياً مبادرة قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى المشير الركن مهدي المشاط في إطلاق سراح المتورطين بأحداث الفتنة.

وأكدوا أنه لم ولن تكن يوماً من أولوياتهم غير مواجهة العدوان وأي موقف خارج هذا لا يمثل قبائل ردمان ورجالها.. مشيرين إلى أن الأصوات الداعية إلى الفتنة تحت أي مبرر وذريعة يجب التعامل معها بحسم والأولوية هي التصدي للعدوان.

وكان طيران العدو السعودي قد شن خلال الساعات الماضية ما يزيد عن خمسة عشرون غارة على مديرية ردمان في مؤشر واضح على حنقها وغيضها من انتهاء الفتنة التي حاول المرتزق ياسر العواضي اشعالها بدعم سعودي.