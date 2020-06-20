شكرا لقرائتكم خبر عن مذيعة ‘‘قناة mbc” لم تتمالك نفسها من الفرحة و”خلعت ملابسها امام المتابعين‘‘ .. شاهدوا الفضيحة المدوية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - السبت ، ٢٠ يونيو ٢٠٢٠ الساعة ١٠:٠٠ مساءً (الخليج 365_خاص)

عبّرت الإعلامية اللبنانية ريا ابي راشد عن سعادتها بقرب عودتها لتقديم برنامجها ‘‘Scoopwithraya” عبر البث المباشر على ”قناة mbc‘‘ إثر توقفه بسبب تفشي فيروس كورونا . شاركت الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد متابعيها وجمهورها بمقطع فيديو جديد لها تظهر فيه سعادتها لعودة برنامجها ”Scoopwithraya‘‘ مرة أخرى للبث المباشر بعد توقفه بسبب تفشي فيروس كورونا وإنتهاء فترة مكوثها فى المنزلpic.twitter.com/EncrMPWS5c Advertisements هيئة المشاهير(@nadia_almobark)May 29, 2020 وتباينت تعليقات المغرّدين على الفيديو الذي نشرته ريا أبي راشد . وتستضيف ريا أبي راشد الأحد المقبل، الفنان ظافر العابدين، في ”أولى حلقات البرنامج‘‘ .

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