شكرا لقرائتكم خبر عن محلل سياسي موالي للشرعية يمتدح الحوثيين ويشيد بقدراتهم القتاليه في ردمان والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - السبت ، ٢٠ يونيو ٢٠٢٠ الساعة ٠٩:٣١ مساءً (الخليج 365_متابعات)
امتدح محلل سياسي يمني شهير مقاتلي الحوثي مؤكدا امتلاكهم لخبرات عسكرية وقتالية كبيرة بعد سيطرتهم على مديرية ردمان معقل الشيخ ياسر العواضي .
وعلق المحلل السياسي اليمني عبدالناصر المودع على سيطرة الحوثيين على ردمان في محافظة البيضاء قائلا “أن سيطرة الحوثيين على ردمان أمر طبيعي ومتوقع،فموازين القوى السياسية والعسكرية في صالحه.
وأضاف المودع في تغريدة له على موقع التدوين المصغر تويتر”يقاتل الحوثيون بمقدارت دولة، ولديه مقاتلين أشداء “.
وأشار إلى أن الحوثيين لديهم خبرة وكفاءة في اختراق القبائل بالترهيب والترغيب للعمل معهم أو تحييدها”
محلل سياسي موالي للشرعية يمتدح الحوثيين
واختتم المودع تغريدته قائلا “في المقابل لا يمتلك خصومه شيء من ذلك .
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