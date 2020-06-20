شكرا لمتابعة خبر عن التحالف : يوجه رسالة واضحة للشرعية والمجلس الانتقالي في سقطرى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، إرسال تحالف دعم الشرعية في اليمن، رسالة «واضحة» لكل الأطراف بضرورة التزام وقف الاشتباكات وعدم تعريض حياة المدنيين وقوات التحالف للخطر والمحافظة على أمن واستقرار الجزيرة .

وشهدت جزيرة سقطرى، منتصف يوم أمس (الجمعة)، استخدام الأسلحه الخفيفة والثقيلة بين الأطراف اليمنية، بجانب سقوط مقاذيف غير معروفه المصدر، ما يعرض أرواح المواطنين اليمنيين للخطر، ويعكر صفو الحياة الطبيعية في الجزيرة، ويؤثر على تنميتها وأمنها واستقرارها، بجانب تهديد أمن وسلامة قوات التحالف التي تسعى للحفاظ على الأمن والاستقرار والمساهمة في مشاريع التنمية في الجزيرة.

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وأكدت المصادر، العثور على كميات كبيرة من الأسلحة في الجزيرة، من بينها دبابات ومدفعية ثقيله موجودة قبل انقلاب الميليشيا الحوثية على الحكومة الشرعية، مشيرة إلى أن النزاع بين الاطراف «قد يكون بهدف الحصول على الغنائم».