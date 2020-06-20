شكرا لمتابعة خبر عن قوات الجيش وقبائل النكف : تقلب فرحة الحوثيين الي حزن كبير عقب سيطرتهم على مديريات ردمان بساعات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر ميدانية، اليوم السبت، أن قوات الجيش اليمني وقبائل النكف في مديرية ردمان استعادوا عدة مواقع بعد ساعات من سيطرة جماعة الحوثي عليها.

وذكرت المصادر، أن أبطال الجيش والقبائل استعادو جبل الدوماني الإستراتيجي بمديرية ردمان وتمكنوا من تحرير الفالق وماحولها بعد أقل من ساعات على سقوطها بيد الحوثيون.

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وأشارت المصادر إلى أن المعركة في جبهة قانية مشتعلة.

ونوهت المصادر بأن الشيخ المرادي، سلطان مراد الشيخ العجي احمد الطالبي يتقدم القبائل ويقود معركة اليوم في جبهة قانية، بمديرية ردمان.

وتتواصل المواجهات بين الجيش وقبائل النكف التي يقودها الشيخ ياسر العواضي بردمان آل عواض، و جماعة الحوثي لليوم الرابع على التوالي.

يأتي ذلك في وقت أوقعت فيه قوات الجيش مسنودة بالمقاومة ومقاتلات التحالف قتلى وجرحى بصفوف الحوثيون خلال هجوم واسع بمديرية نهم شرقي محافظة صنعاء.