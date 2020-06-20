شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن قناة MBC تسرب فيديو من الحلقة الصادمة من برنامج "رامز مجنون رسمي" التي لم يتم اذاعتها في رمضان.. كسر فيها انف فنانة مصرية شهيرة.. وحدثت فيها مفاجأة غير متوقعة لرمز جلال. . شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تضاربت الانباء حول استضافة الفنانة المصرية علا غانم في برنامج المقالب " رامز مجنون رسمي " الذي بثته قناة MBC خلال ايام شهر رمضان الماضي. قناة على اليوتيوب، تحمل اسم "معلومة في كتاب"، نشرت مقطع فيديو، قالت خلاله ان رامز جلال استضاف فعله الفنانة علا غانم في برنامجه رامز مجنون رسمي، لكن الحلقة لم يتم اذاعتها بطلب من الفنانة علا. ------------------------------ شاهد آخر الأخبار الساخنة : • قناة MBC تنشر لقطات محرجة لرامز جلال مع ممثلة مصرية شهيرة في برنامج "رامز مجنون رسمي".. كانت تصرخ وهو يسحب بنطلونها بقوة فحدث مالم يكن بالحسبان .. شاهد • عندما يكون المقلب في حمام السباحة لا بد من التعري..شاهد العمانية "بثينة الرئيسي" في مقلب فاضح في حمام السباحة...(شاهد الفيديو). • شاهد ..صافينار تخلع ملابس فتاة على الشاطئ وترقص معها وهن عاريات تماما .. وفي النهاية حدثت مفاجآت لم يتوقعها أحد .."فيديو" • هل تذكرون الفنانة "شمس الملا" التي لعبت دور "صفا" في مسلسل باب الحارة .. شاهدو الصور الفاضحة التي نشرتها اليوم .. كشفت عن مناطقها الحساسة وبان المستور !! • الفنان تامر حسني يتزوج فتاة خارقة الجمال وليس لها مثيل ... ورغم ذلك ذهب ليخونها مع فتاة أخرى ..شاهدو كيف كانت ردت فعلها عندما اكتشفت خيانته .. (صور وتفاصيل) • تسريبات لقطات فاضحة للفنان رامز جلال مع ياسمين صبري في برنامج "رامز مجنون رسمي" ..والمفاجأة ردة فعل ابو هشيمة .. شاهد الفيديو • هل تذكرون "شريفة" زوجة أبو شهاب في مسلسل باب الحارة .. شاهدو الصور العارية التي نشرتها اليوم .. كل شيء على الطبيعة أحلى !! Advertisements • لقطات فاضحة من برنامج "رامز مجنون رسمي" اخفتها قناة MBC على المشاهدين.. رامز جلال يحتضن فنانة مشهورة من الخلف والاخيرة تصرخ "طلقني".. شاهد • مذيعة قناة MBC لم تتمالك نفسها من الفرحة وخلعت ملابسها امام المتابعين .. شاهد الفضيحة • أسد يفاجئ فتاة جميلة ويداعبها بطريقة محرجة للغاية .. لكن بعد لحظات من احتضانها حدثت المفاجأة التي لم يتوقعها أحد.. شاهد (فيديو صادم) • تسريب صور فاضحة لاميرة كويتية وهي عارية بين احضان عشيقها ..شاهد • امير سعودي جديد في سن العشرينات يظهر لأول مرة وينافس محمد بن سلمان على عرش الملك ..شاهد • تسريب صور فاضحة لابنة امير خليجي وهي عارية بين احضان حبيبها .. شاهد ----------------------- وبحسب الفيديو فقد تعرضت الفنانة علا غانم لكسر في انفها اثناء سقوطها في بركة الماء، وهو الجزء الاخير من الحلقة، وحدث لها نزيف، وهو ما دفعها لرفع قضية على رامز جلال، والاعتراض على اذاعة حلقتها. شاهدو الفيديو:

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قناة MBC تسرب فيديو من الحلقة الصادمة من برنامج "رامز مجنون رسمي" التي لم يتم اذاعتها في رمضان.. كسر فيها انف فنانة مصرية شهيرة.. وحدثت فيها مفاجأة غير متوقعة لرمز جلال. . شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت المغتربين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.