شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن لطيفة باب الحارة تصدم جمهورها بظهور فاضح.. ارتدت ملابس عارية وكشفت مناطقها الحساسة.. شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أثارت الفنانة السورية ليليا الاطرش والمعروفة بين جمهورها بلقب لطيفة باب الحارة بعد تجسيدها للشخصية في المسلسل السوري الشهير ضجة كبيرة اثر ظهورها بملابس وصفت بالجريئة .

وأطلت لطيفة باب الحارة على متابعي حسابها عبر انستغرام بصورتين لأحدث اطلالتها عرّضتاها لانتقادات كثيرة حيث ظهرت فيهما ترتدي تنورة قصيرة جدا .

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ورغم أناقة لطيفة باب الحارة في الكثير من اطلالاتها الا ان جمهورها دائما ما يوجّه لها النصائح بعد الاعتماد على ثيمة الجرأة وخاصة انها فنانة ناحجة ولا تحتاج التسويق لنفسها .

وكان آخر عمل فني شاركت فيه ليليا الاطرش ضمن مسلسل حرملك الذي عرض في الموسم الفائت وشاركها بطولته النجم السوري جمال سليمان .