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عدن - ياسمين عبدالعظيم - نفّذت الممثلة الكويتية ​غدير السبتي​ مقلباً بالممثلة العمانية ​بثينة الرئيسي​، فأوهمتها أنها تحاول التقاط صورة مناسبة لهما، وخلال إندماج بثينة بالأمر رمتها غدير داخل حمام السباحة. ونشرت غدير عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه المقلب، الذي نفّذته ببثينة، كما نشرت صورة لهما في حمام السباحة، وعلّقت: "مو قتلج البادي أظلم شرايكم بالدقة اتوقع ألحين راح أرتاح نفسياً". ------------------------------ شاهد آخر الأخبار الساخنة : • قناة MBC تنشر لقطات محرجة لرامز جلال مع ممثلة مصرية شهيرة في برنامج "رامز مجنون رسمي".. كانت تصرخ وهو يسحب بنطلونها بقوة فحدث مالم يكن بالحسبان .. شاهد • عندما يكون المقلب في حمام السباحة لا بد من التعري..شاهد العمانية "بثينة الرئيسي" في مقلب فاضح في حمام السباحة...(شاهد الفيديو). • شاهد ..صافينار تخلع ملابس فتاة على الشاطئ وترقص معها وهن عاريات تماما .. وفي النهاية حدثت مفاجآت لم يتوقعها أحد .."فيديو" • هل تذكرون الفنانة "شمس الملا" التي لعبت دور "صفا" في مسلسل باب الحارة .. شاهدو الصور الفاضحة التي نشرتها اليوم .. كشفت عن مناطقها الحساسة وبان المستور !! • الفنان تامر حسني يتزوج فتاة خارقة الجمال وليس لها مثيل ... ورغم ذلك ذهب ليخونها مع فتاة أخرى ..شاهدو كيف كانت ردت فعلها عندما اكتشفت خيانته .. (صور وتفاصيل) • تسريبات لقطات فاضحة للفنان رامز جلال مع ياسمين صبري في برنامج "رامز مجنون رسمي" ..والمفاجأة ردة فعل ابو هشيمة .. شاهد الفيديو Advertisements • هل تذكرون "شريفة" زوجة أبو شهاب في مسلسل باب الحارة .. شاهدو الصور العارية التي نشرتها اليوم .. كل شيء على الطبيعة أحلى !! • لقطات فاضحة من برنامج "رامز مجنون رسمي" اخفتها قناة MBC على المشاهدين.. رامز جلال يحتضن فنانة مشهورة من الخلف والاخيرة تصرخ "طلقني".. شاهد • مذيعة قناة MBC لم تتمالك نفسها من الفرحة وخلعت ملابسها امام المتابعين .. شاهد الفضيحة • أسد يفاجئ فتاة جميلة ويداعبها بطريقة محرجة للغاية .. لكن بعد لحظات من احتضانها حدثت المفاجأة التي لم يتوقعها أحد.. شاهد (فيديو صادم) • تسريب صور فاضحة لاميرة كويتية وهي عارية بين احضان عشيقها ..شاهد • امير سعودي جديد في سن العشرينات يظهر لأول مرة وينافس محمد بن سلمان على عرش الملك ..شاهد • تسريب صور فاضحة لابنة امير خليجي وهي عارية بين احضان حبيبها .. شاهد ----------------------- وتفاعل المتابعون مع المقلب بشكل واسع، إلا أن أغلب التعليقات كانت حول إتهامهما بأن المشهد تمثيل وليس حقيقياً، وأنهما حاولتا لفت الأنظار ليس أكثر، فيما أثنى أخرون على الفيديو وصداقتهما المميّزة، التي ظهرت بشكل واضح، وأن الأمر حقيقي جداً ولا داعي لأن يقوما بالتمثيل.

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