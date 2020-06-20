شكرا لمتابعة خبر عن تعرف على حجم المرتبات الشهرية التي تمنحها السعودية للرئيس هادي والجنرال الاحمر ورئيس الحكومة معين عبد الملك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - تعرف على حجم المرتبات الشهرية التي تمنحها السعودية للرئيس هادي والجنرال الاحمر ورئيس الحكومة معين عبد الملك

افادت مصادر سياسية لموقع المشهد الدولي أن المملكة العربية السعودية خصصت ميزانيات شهرية تصرف للسلطات العليا في الشرعية منذ فتره حيث يستلم نائب رئيس الجمهورية مبلغ شهري يقدر بعشرة مليون ريال سعودي كنفقات لمكتبه الخاص، بينما يستلم رئيس الوزراء معين عبدالملك مبلغ وقده خمسة مليون ريال سعودي شهريا بالإضافة إلى خمسة مليون ريال سعودي اخرى تصرف بنظر مدير مكتبه.

واكدت المصادر ان رئيس مجلس النواب يتقاضى شهريا مبلغ وقدره اثنين مليون ريال سعودي كنفقات لمكتبه بالإضافة إلى ميزانية كل ثلاثة اشهر للمجلس تقدر بخمسة مليون ريال سعودي.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

الفلكي والعالِم الكويتي المشهور’’عادل السعدون’’ يفاجئ الجميع ’’تنبؤات خطيره’’ وكوارث خلال الأيام القادمة! ..(الحقيقة الكاملة)

إذا ظهرت هذه العلامة تحت عينيك فأنت مصاب بأ‘‘مراض القلب‘‘:.. (تعرف عليها)

ضابط عنصري يجبر صديقين عربيين على صفع بعضهما..شاهد ردة فعل هذا الضابط الخسيس حين وجه الصديق صفعة خفيفة لصديقه ( فيديو صادم )

تعرف على حجم المرتبات الشهرية التي تمنحها السعودية للرئيس هادي والجنرال الاحمر ورئيس الحكومة معين عبد الملك

وفاة فنان مصري شهير بشكل مفاجئ ودفن جثمانه بظروف غامضة:.. ونقابة المهن تكشف السبب الغريب!.. شاهد من يكون..(صور)

اشهر صحيفة أمريكية تؤكد ان ولي العهد السعودي لايخشى الوليد بن طلال ولا محمد بن نايف وتكشف العائلة الوحيدة التي ترعبه ويخاف ان تنقلب عليه وتسيطر على السلطة

عاجل : الشيخ العواضي يباغت عبد الملك الحوثي برسالة عاجلة قهرت كل الحوثيين وهزت وجدان كل شيوخ قبائل اليمن ( نص الرسالة )

Advertisements

سفيرة اسرائيل في أمريكا تذل السفير الاماراتي وتمسح بكرامته الارض..لن تصدق الفضيحة المدوية التي كشفتها السفيرة الاسرائلية عن حكام الامارات مع النساء

رجل يضرب ابنته بالفأس ويفصل رأسها عن جسدها:.. والسبب غريب

مغترب يمني يشعل مواقع التواصل الاجتماعي..لن تصدق ماذا فعل هذا المغترب اليمني وجعل السعوديون منقسمون البعض يطالب بمعاقبته واخرون يطالبون بتكريمه (صورة)

سكران سعودي يمارس عمل مخيف وغريب سبب الهلع للناس..وتصرف مثير يكشف اللغز الذي حيّر السلطات..لن تصدق ماذا كان يفعل هذا السكران وسط الشارع



بشرى سارة للمغتربين والسعوديين..السلطات السعودية تعلن قرار جديد انتظره الجميع بفارغ الصبر ويبدأ تنفيذه غدا الاحد

رئيس دولة عربية فقيرة يتلقى راتب شهري يحلم به السيسي والاسد ويحتل المرتبة الثامنة بين رؤساء العالم ..لن تصددق من هو وكم هو راتبه الخيالي

بعد تفجير الوضع في البيضاء… طيران التحالف يسقط صناديق وكراتين غريبه على مديرية ردمان..والمفاجئة كانت عندما قام المواطنين بفتحها

الصين تثير قلق سكان العالم وتكشف الموجة الثانية من فيروس كورونا الفتاك وتحدد الفئات العمرية التي يستهدفها الفيروس الجديد وما هي أعراضه

استشارية سعودية:السعوديات لايرغبن الزواج من سعودي ويفضلن الزواج من ابناء هذه الجنسية العربية..شاهد ماهي الجنسية العربية التي تفضلها السعوديات للزواج

المصدر أكد أن مسئولي في الشرعية يتقاضون مرتبات شهرية من اللجنة الخاصة في مقدمتهم رئيس الوزراء السابق الدكتور أحمد عبيد بن دغر والدكتور رشاد العليمي ومحمد ناجي الشايف وعثمان مجلي وهاشم لحمر ولكنها مبالغ رمزيه لا تزيد عن ثلاثمائة الف. يال سعودي.