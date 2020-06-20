الإنتقالي يعفي عن المغرر بهم من أبناء سقطرى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلن رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة أرخبيل سقطرى، المهندس رأفت علي ابراهيم الثقلي اليوم من داخل ديوان المحافظة البدء بتطبيق الإدارة الذاتية في المحافظة الذي أقرته هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي برئاسة اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي.



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وجدد الثقلي دعوته لجميع الجنود والضباط ممن غرر بهم حزب الإصلاح بالعودة إلى //جادة الصواب والالتحاق بإخونهم في القوات المسلحة الجنوبية، مؤكدا أن قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي وقيادة القوات المسلحة الجنوبية، قد أقرت العفو العام إيمانا منها بحق العيش بسلام لكل أبناء سقطرى سواء من كانوا في السلطة أو قيادات أحزاب، فسقطرى تجمع الجميع دون أي انتقام أو ملاحقة لأي شخص.

جاء ذلك خلال الفعالية الإحتفالية التي شهدتها العاصمة حديبو ابتهاجا واحتفالا باستكمال تحرير المحافظة من المليشيات الإخوانية.

وجاب المشاركون في الفعالية الحاشدة الشارع الرئيسي في المدينة، قبل أن تستقر الحشود أمام مقر ديوان السلطة المحلية، رافعة اللافتات المُعبرة عن الفرح والابتهاج بتحرير المدينة من العصابات التابعة لمليشيا الإخوان الإرهابية المدعومة من قطر وتركيا، والعبارات المؤيدة لخطوات القوات المسلحة الجنوبية في الجزيرة، بقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي