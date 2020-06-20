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عدن - ياسمين التهامي - لن تصدق ماذا فعل هذا المغترب اليمني وجعل السعوديون منقسمون البعض يطالب بمعاقبته واخرون يطالبون بتكريمه (صورة)





واعتبر المغردون السعوديون، الحصار الذي فرضه الشاب اليمني - من مديرية بيحان بمحافظة شبوة - على منزله ودراجته تعبيرا عن عشقه للفريق الأزرق الأكثر شهرة في المملكة العربية السعودية والوطن العربي. وتم تداول صورا للمواطن اليمني ، اليوم، وهو يفتتح ميني ماركت مطليا باللون الأزرق وينتصب على واجهته شعار نادي الهلال السعودي . وطالب مغردون سعوديون، من نادي " الهلال " استدعاء الشاب اليمني لحظور مباريات النادي مجانا . بينما طالب مغردون آخرون بمحاكمة الشاب اليمني نظرا لإستخدامه حقوق نادي الهلال السعودي دون إذن من النادي . وقد سخر معلقون سعوديون آخرون من ذلك قائلين ان ماقام به مجرد شغف وحبا لنادي الهلال وانه لم يروج لسلعة تجارية .





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