شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أول مولود بين زوجين متحولين_جنسيًا_والزوج هو من قام بعملية الإنجاب.. شاهد كيف كانت النتيجة الصادمة.. صور والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاهد.. أول مولود بين زوجين متحولين_جنسيًا_والزوج هو من قام بعملية الإنجاب.. شاهد كيف كانت النتيجة الصادمة.. صور





نشرت صحيفة «ديلي ميل»، البريطانية صور لزوجين متحولين_جنسيًا_وقد رزق بأول مولود لهما والذي قام بإنجابه هو الأب المتحول في الأصل من سيدة إلى رجل وزوجته المتحولة من رجل إلى أنثى. وبحسب الصحيفة فإن هذان الزوجان هما أول زوجين متحولين جنسيًا ينجبا من بعضهما البعض، حيث ولد الزوج في الأصل أنثى وكانت زوجته لسنوات رجل، وأجرى كلاهما جراحة تحويل_جنسي_ليصبح الوضع معكوسًا وتزوجا بعضهما البعض في2013 ليكونا بذلك أول زوجين متحولين_جنسيًا_في أمريكا الجنوبية. وأضافت الصحيفة أن الأب أنجب طفله هذا في شهر يونيو الماضي، ولكنهما قررا أن يتحدثا للمرة الأولى عن تجربتهما مع الطفل الذى لم يكشفا عن اسمه حتى الآن. وقال الزوجان اللذان يعيشا في الإكوادور: «نحن أسرة كأي أسرة أخرى ولكن ربما لا نحظى بالحقوق نفسها فقط»، وقالت الأم السيدة رودريجيز، التي ولدت كذكر قبل تحولها، للبى بي سى: «لم أفكر أبدًا في أنه بإمكاني أن أكون أمًا لأنني متحولة_جنسية_والقانون عندنا يقتضى أنه يجب أن تكون مخصيًا قبل الاعتراف بك كامرأة». وأشار التقرير إلى أن السيدة رودريجيز كانت تحدثت في وقت سابق عن المعاناة التي واجهتها في بلدها الأصلي بعد أن تحولت_جنسيًا_وكيف طردتها أسرتها وأجبرتها على العيش في الشوارع وكيف تعرضت للاختطاف عدة مرات. وكان الزوجان أعلنا خبر الحمل قبل شهور عبر الإنترنت، وقالا وقتها: «كانت هذه رغبتنا ولم يكن هناك عائقًا بيولوجيًا أو قانونيًا يمنعنا عن ذلك». وأوضحت السيدة رودريجيز: «نحن نعيش كرجل وامرأة، أنا امرأة متحولة وفرناندو رجل متحول، وكان الوصول لهذا معقدًا لكل واحد منا، ومن حقنا أن نضيف عضو آخر لعائلتنا».







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