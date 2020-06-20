شكرا لقرائتكم خبر عن عـــاجل .. تحذيرات للأهالي من خطر قادم من السماء صباح غدا الأحد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حذر عدد من الفلكيين في العاصمة صنعاء الأهالي من النظر إلى الشمس يوم غدا الأحد تجنبا لاصابتهم بالعمى.

ونشر كل من الفلكي الشوافي وعياش تحذيرات من مشاهدة كسوف الشمس بالعين المجردة. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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ودعا عياش، في تحذير هام كافة وسائل الإعلام المختلفة (الرسمية والخاصة) في اليمن، وكذلك الجميع في وسائل التواصل الإجتماعي، إلى التفاعل والتوعية المجتمعية من الآن حول مخاطر المشاهدة المُباشرة بالعين المجردة للكسوف الشمسي المرتقب صباح غدا الأحد.



وشدد على ضرورة استخدام الوسائل البصرية لمشاهدة الكسوف وكذا أجهزة التصوير الخاصة برصد هذهِ الظاهرة والمرشحة للأشعةِ فوق البنفسجية والأشعةِ تحت الحمراء والتي قد لاتتوفر عند الكثير في بلادنا.



وأوضح بأن هذه الأشعة تلحق أضرار على شبكية العين وخاصةً عند الأطفال، ناصحا الأباء بتشديد الرقابة على أبنائهم أثناء توقيت حدوث هذه الظاهرة وتحذيرهم المُسبق من مخاطرها على صحة النظر.



وذكر عياش بأن سماء اليمن ستشهد كسوف حلقي ونادر للشمس بنسبة 99.2% مع صباح يوم غدٍ الأحد، وسوف يمر مسار مركزهِ (بعرض21كم/جوي) من فوق مناطق من محافظة الحديدة وريمه وصنعاء وذمار ومأرب وحضرموت، ويستمر الكسوف في حالتهِ الحلقية عند توقيت الذروة لِمدة أقصاها 1دقيقه و6 ثواني، بينما تستغرق جميع مراحل الكسوف مُنذُ بدايتهِ وحتى إنتهاءِه مُدة تصل إلى 2ساعتين و37 دقيقة في المناطق الغربية، وإلى 2ساعتين و51 دقيقة في المناطق الشرقية من البلاد.

