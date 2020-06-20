علاقة أردوغان بالسياسيين اليمنيين .. توكل كرمان أنموذجاً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 يونيو 2020

الخليج 365 - خاص

يرتبط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعلاقات وثيقة بالعديد من السياسيين اليمنيين المنتمين لتنظيم الإخوان المحظور دولياً في العديد من الدول العربية والأوروبية، وذلك في إطار مخططه لتحقيق العديد من الأطماع .



ولعل أبرز هذه العلاقات هي علاقته الوثيقة بالناشطة الإخوانية، توكل كرمان، التي يصفها المراقبون بـ"العلاقة الشيطانية" .. مشيرين إلى أن توكل كرمان تعتبر بوقاً من أبواق أردوغان وأحد أذرعه المسلطة للهجوم على الدول العربية الرافضة للسياسات والتدخلات التركية .

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ورصد ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي، فيديو قديم تؤكد علاقة الود المتبادل بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والإرهابية توكل كرمان؛ التي تواصل دعواتها لتخريب اليمن .

ووثق الفيديو استقبال أردوغان للإرهابية توكل كرمان والتي بشرت رئيس عصابتها بتقدمها في تحقيق أهداف تركيا في اليمن، قائلة :ماضون في التغيير ونجحنا في انجاز الهدف الأول وبدأنا نعمل على بقية الأهداف.

ولا تتوانئ الناشطة توكل كرمان في التودد للرئيس أردوغان في كل مناسبة، والإشادة بمخططاته وتوجهاته في كل حديث صحفي لها، في تأكيد على تبعيتها وإرتباطها الوثيق به .

وتؤكد الشواهد أن كرمان ومثلها الكثير من السياسيين المنتمين لحزب الإصلاح، ذراع الإخوان في اليمن، لن يتأخروا في دعم ومساندة أردوغان إذا ما طلب منهم حتى وأن كان ذلك على حساب الأهداف القومية العربية واليمنية