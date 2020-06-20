قصف حوثي مزارع وقرى المواطنين في الجبلية والفازة جنوب الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 يونيو 2020

الحديدة - الخليج 365

استهدفت مليشيات الحوثي الذراع الإيرانية في اليمن، اليوم السبت، قرى ومزارع المواطنين في منطقتي الجبلية والفازة التابعتين لمديرية التحيتا جنوب الحديدة، بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة.



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وأفادت مصادر محلية أن مليشيات الحوثي أطلقت في عمليتين منفصلتين عدد من قذائف الهاون الثقيل عيار 120 وعيار 82 على القرى السكنية ومزارع المواطنين في منطقتي الجبلية والفازة.

وأضافت المصادر ان القصف الحوثي تعبه عمليات استهداف بالأسلحة المتوسطة عيار 14,5 وعيار 12.7 ومعدل البيكا بشكل هستيري مما تسبب في تعطيل أعمال المزارعين في الحقول الزراعية نتيجة الخوف والهلع الذي خلفه الإستهداف.

وتتعرض القرى السكنية ومزارع المواطنين في مختلف مديريات ومناطق الحديدة لعمليات قصف واستهداف من مليشيات الحوثي بشكل يومي في انتهاك صارخ للهدنة الأممية ومبادرة وقف إطلاق النار، ضاربة بالمعاهدات الدولية عرض الحائط.