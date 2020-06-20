شكرا لقرائتكم خبر عن مباشر الآن.. اخر اسعار صرف الريال اليمني مقابل الدولار والسعودي.. ارتفاع متسارع غير مسبوق (أسعار الصرف) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أسعار الصرف مقابل الريال اليمني السبت 20 يونيو/حزيران 2020 شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" عــــاجل : قوات هادي تدفعُ بأقوى الألوية لاقتحام عدن وتنعى قائداً كبيراً قُتل في المواجهات (تفاصيل)

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