شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : هذا ماحدث الآن في العاصمة صنعاء وسيستمر لمدة ساعة ! (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أطفأ أصحاب المولدات الكهربائية في العاصمة صنعاء الساعة السابعة من مساء اليوم مولداتهم .

وقالت نقابة أصحاب المولدات في بيان لها “حصل أفق نيوز” على نسخة منه أن اجراء اطفاء المولدات سيستمر لمدة ساعة ابتداء من الساعة السابعة وحتى الثامنة ابتداء من اليوم السبت وحتى ما أسمته برفع الضرر. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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وادعت النقابة أن هذا الاجراء هو هو لعدم قيام شركة النفط بصرف مادة الديزل وكذلك ما أسمته إصرار وزارة الكهرباء على التعرفة المجحفة “حد قولها” .

ويعاني أبناء العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات من التعرفات التي يضعها أصحاب المولدات واستقرت آخرها بقيمة 205 ريال للكيلو الواحد بحسب توجيهات وزارة الكهرباء والتي اعتبرها أصحاب المولدات مجحفة بحقهم.